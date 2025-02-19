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Трамп: Индия не избежит ответного повышения тарифов со стороны США

Трамп: Индия не избежит ответного повышения тарифов со стороны США Индия не избежит повышения таможенных пошлин Соединенными Штатами в ответ на ее высокие тарифы.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 21:54
Трамп: Индия не избежит ответного повышения тарифов со стороны США

Индия не избежит повышения таможенных пошлин Соединенными Штатами в ответ на ее высокие тарифы.

Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Я сказал премьер-министру Индии Нарендре Моди, что мы будем соблюдать взаимность в вопросе о тарифах с Индией. Мы будем взимать столько [пошлин], сколько взимаете вы. Мы это делаем с каждой страной. Никто не может спорить со мной", - заявил глава вашингтонской администрации.

Касаясь планов американской компании Tesla Илона Маска открыть свое предприятие по выпуску электромобилей в Индии, Трамп назвал "крайне несправедливыми" 100-процентные пошлины Нью-Дели на импорт американских автомобилей.

Напомним, что 14 февраля в Вашингтоне на пресс-конференции по итогам визита главы индийского правительства Трамп подчеркнул, что Индия была для США страной с самыми высокими тарифами в мире.

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