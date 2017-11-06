Трамп: Инцидент в Техасе не требует пересмотра разрешения на оружие

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не считает, что инцидент со стрельбой в Техасе требует немедленного рассмотрения ситуации с оружием в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции в Токио по итогам американо-японского саммита.

"Это ситуация с оружием, мы рассмотрим ее, но пока еще немного рано ее рассматривать", - заявил Д. Трамп.

"К счастью, у кого-то еще оказалось оружие, и он открыл огонь в противоположном направлении, иначе было бы еще намного хуже", - добавил американский президент.

По словам Д. Трампа, нападавший имел проблемы с психическим здоровьем "в высшей степени".

5 ноября вооруженный мужчина расстрелял прихожан баптистской церкви американского города Сазерленд-Спрингс. Погибли 26 человек, еще около 20 получили ранения. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым, сообщалось, что кто-то открыл по нему огонь из своего оружия.