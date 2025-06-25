О нас

Трамп и Зеленский встретились на полях саммита НАТО

Трамп и Зеленский встретились на полях саммита НАТО Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились на полях саммита НАТО в Гааге.
Другие страны
25 июня 2025 г. 18:28
Трамп и Зеленский встретились на полях саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп во время своей встречи в Гааге обсудили шаги для достижения прекращения огня и устойчивого мира.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам... Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали - позже", - написал он.

17:12

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп встретились на полях саммита НАТО в Гааге.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что ранее оба лидера заявляли о планах встретиться в Гааге. В частности, сегодня Трамп положительно отозвался о Зеленском и отметил, что они обсудят проблемные для Украины вопросы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp və Zelenski NATO sammitində görüşüblər

Другие новости из категории

ЕАЭС подпишет на саммите соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ
ЕАЭС подпишет на саммите соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ
25 июня 2025 г. 18:12
Эрдоган на встрече с Макроном призвал привлечь союзников извне в новую архитектуру безопасности ЕС
Эрдоган на встрече с Макроном призвал привлечь союзников извне в новую архитектуру безопасности ЕС
25 июня 2025 г. 18:01
Мерц призвал усилить санкционное влияние на РФ
Мерц призвал усилить санкционное влияние на РФ
25 июня 2025 г. 17:39
Путин не полетит в Бразилию на саммит БРИКС из-за ее позиции по МУС
Путин не полетит в Бразилию на саммит БРИКС из-за ее позиции по МУС
25 июня 2025 г. 17:35
ВВС Израиля перехватили беспилотник, который могли запустить из Йемена
ВВС Израиля перехватили беспилотник, который могли запустить из Йемена
25 июня 2025 г. 17:29
СМИ: Рютте назвал Трампа папочкой
СМИ: Рютте назвал Трампа "папочкой"
25 июня 2025 г. 17:23
Пезешкиан не поедет на саммит ЕАЭС в Минске
Пезешкиан не поедет на саммит ЕАЭС в Минске
25 июня 2025 г. 17:05
Тегеран осудил высказывания Рютте касательно ударов США по Ирану
Тегеран осудил высказывания Рютте касательно ударов США по Ирану
25 июня 2025 г. 16:50
Рютте: НАТО утвердило увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП
Рютте: НАТО утвердило увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП
25 июня 2025 г. 16:41
В Катаре призвали к переговорам по Газе на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем
В Катаре призвали к переговорам по Газе на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем
25 июня 2025 г. 16:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi