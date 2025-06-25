Трамп и Зеленский встретились на полях саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились на полях саммита НАТО в Гааге.

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп во время своей встречи в Гааге обсудили шаги для достижения прекращения огня и устойчивого мира.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам... Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали - позже", - написал он.

17:12

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп встретились на полях саммита НАТО в Гааге.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что ранее оба лидера заявляли о планах встретиться в Гааге. В частности, сегодня Трамп положительно отозвался о Зеленском и отметил, что они обсудят проблемные для Украины вопросы.