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    Трамп и Си Цзиньпин обсудили урегулирование ситуации с КНДР

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили северокорейский кризис и способы его урегулирования.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Белый дом.

    "Президент Дональд Трамп вчера поговорил по телефону с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, чтобы обсудить недавние события на Корейском полуострове. Президент Трамп и президент Си Цзиньпин поприветствовали возобновление межкорейского диалога и выразили надежду, что он может изменить деструктивное поведение Северной Кореи", - отмечается в сообщении.

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