Трамп и Шольц обсудили пути урегулирования российско-украинского конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

"В центре разговора были вызовы в адрес политики безопасности в Европе. Шольц и Трамп согласились с тем, что нужно как можно скорее встать на путь, который ведет к честному, достойному и длительному миру", - сказано в пресс-релизе.

Шольц сказал Трампу, что Берлин будет оказывать поддержку Украине столько, сколько необходимо.

Напомним, что 13 декабря NBC News сообщил, что команда Дональда Трампа провела серию переговоров с действующей американской администрацией и украинскими властями для обсуждения путей урегулирования конфликта. Сам Трамп не раз говорил, что намерен быстро завершить российско-украинскую войну в случае возвращения в Белый дом, но деталей плана урегулирования не приводил.