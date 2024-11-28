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Трамп и Шейнбаум обсудили борьбу с нелегальной миграцией

Трамп и Шейнбаум обсудили борьбу с нелегальной миграцией Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум пообещала ему повлиять на поток нелегальных мигрантов, попадающих в Соединенные Штаты через границу с ее страной.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 07:53
Трамп и Шейнбаум обсудили борьбу с нелегальной миграцией

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум пообещала ему повлиять на поток нелегальных мигрантов, попадающих в Соединенные Штаты через границу с ее страной.

Как передает Report, об этом американский политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"У меня только что состоялся замечательный телефонный разговор с новым президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Она согласилась остановить миграцию через Мексику в Соединенные Штаты, фактически закрыв нашу южную границу. Мы также обсудили, что можно сделать, чтобы прекратить наркотрафик и потребление в США этих наркотиков. Это был очень продуктивный разговор", - отметил он.

Трамп добавил, что Мексика "прекратит пропускать людей к южной границе США". Эта мера "вступает в силу незамедлительно", отметил республиканец.

Избранный американский лидер ранее заявил, что введет пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Мексиканские власти в ответ заявили, что ответят зеркально, а последствия торговой войны будут негативными и для экономики США.

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