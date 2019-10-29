​Трамп и саудовский кронпринц обсудили ликвидацию аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также спецоперацию по ликвидации главаря террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади, проведенную американскими военнослужащими.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

"Наследный принц поздравил президента (Трампа) с успешным (завершением) миссии Соединенных Штатов по свершению правосудия над основателем и главарем ИГ Абу Бакром аль-Багдади", - говорится в заявлении. Как в нем отмечается, Трамп поблагодарил кронпринца "за продолжающееся прочное партнерство Саудовской Аравии и Соединенных Штатов". "Лидеры также обсудили важнейшие региональные и двусторонние вопросы", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.