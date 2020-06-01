​Трамп и Путин обсудили контроль над вооружениями

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали контроль над вооружениями и саммит "большой семерки", куда Трамп ранее пригласил 4 дополнительные страны, включая Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президенты Трамп и Путин обсудили нынешние усилия по борьбе с пандемией коронавируса и открытию экономик в мире", - сообщил Дир.

"Президент Трамп также повторил, что необходим эффективный контроль над вооружениями. Кроме того, лидеры обсудили прогресс на пути к созыву G7", - добавил Дир