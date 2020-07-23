Трамп и Путин обсудили коллективные усилия ради стабильности в регионе

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями с учетом особой ответственности России и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями с учетом особой ответственности России и США.

Как передаёт российское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По информации пресс-службы, лидеры двух стран подтвердили актуальность двусторонних консультаций по стратегической стабильности и вооружениям, включая СНВ-3.

В рамках разговора была обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учётом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте была подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечено также большое значение российской инициативы о проведении саммита стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности.

Президенты затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы. С обеих сторон была акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения.