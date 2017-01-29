Трамп и Путин не обсуждали вопрос санкций, заявили в Белом доме

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России, этот вопрос не обсуждался между президентами двух стран в ходе телефонной беседы в субботу.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

"Мы еще не приняли никакого решения по санкциям… Это не обсуждалось вчера во время телефонного разговора", — заявил Спайсер в воскресенье в интервью телеканалу ABC.