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    Трамп и Путин не обсуждали вопрос санкций, заявили в Белом доме

    США пока не приняли решение относительно снятия или сохранения санкций

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России, этот вопрос не обсуждался между президентами двух стран в ходе телефонной беседы в субботу.

    Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

    Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

    "Мы еще не приняли никакого решения по санкциям… Это не обсуждалось вчера во время телефонного разговора", — заявил Спайсер в воскресенье в интервью телеканалу ABC.

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