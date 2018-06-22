Трамп и Путин могут встретиться в июле

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин могут провести встречу в рамках саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ. Согласно информации, администрация предложила провести переговоры в Вашингтоне, однако российская сторона настояла на том, чтобы встреча состоялась на нейтральной территории. Официальных комментариев по поводу предполагаемой встречи пока не поступало. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Лондоне, подчеркнул значимость планируемой встречи между лидерами США и России.