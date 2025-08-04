Трамп и Стубб обсудили Украину и сотрудничество по ледоколам

Президент Финляндии Александр Стубб обсудил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом российко-украинский конфликт.

Президент Финляндии Александр Стубб обсудил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом российко-украинский конфликт.

Как передает Report, об этом финский лидер написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Срок прекращения огня, установленный президентом Трампом, приближается", - подчеркнул он.

Стубб отметил, что Финляндия поддерживает все усилия по достижению немедленного прекращения огня.

Уточняется, что лидеры обсудили также сотрудничество по ледоколам. По словам президента, у Финляндии есть необходимые знания и опыт для быстрого и надежного строительства ледоколов.