​Трамп и первая леди США провели церемонию зажжения рождественской ели

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли участие в ежегодной национальной традиции зажжения рождественской ели в Вашингтоне.

Как передает Report, oб этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что церемония зажжения елки проводится уже 97-й год. Она состоялась в южной части Президентского парка на Эллипсе.

Среди гостей были министр внутренних дел Дэвид Бернхардт, законодатели Марк Медоуз, Джим Джордан и Джон Рэтклифф.

9-метровое дерево украсили 50 000 светильников и 450 гигантскими белыми звездными украшениями. Служба национальных парков посадила ель в конце октября.