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Трамп и Нетаньяху в телефонном разговоре затронули Иран

Трамп и Нетаньяху в телефонном разговоре затронули Иран Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Другие страны
22 мая 2025 г. 21:46
Трамп и Нетаньяху в телефонном разговоре затронули Иран

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Отмечается, что основными темами беседы стали освобождение заложников в секторе Газа, ликвидация ХАМАС и продвижение плана Трампа по преобразованию палестинского анклава.

Лидеры также обсудили убийство сотрудников израильского посольства в Вашингтоне 22 мая. Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с происшествием.

В то же время Трамп согласился с необходимостью обеспечить, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

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Версия на азербайджанском языке Tramp və Netanyahu Qəzza ilə İranı müzakirə ediblər

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