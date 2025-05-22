Трамп и Нетаньяху в телефонном разговоре затронули Иран

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Отмечается, что основными темами беседы стали освобождение заложников в секторе Газа, ликвидация ХАМАС и продвижение плана Трампа по преобразованию палестинского анклава.

Лидеры также обсудили убийство сотрудников израильского посольства в Вашингтоне 22 мая. Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с происшествием.

В то же время Трамп согласился с необходимостью обеспечить, чтобы Иран не получил ядерное оружие.