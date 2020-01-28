​Трамп и Нетаньяху обсудили "сделку века"

Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху продуктивную встречу, на которой обсуждалась так называемая "сделка века" - план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Сегодня (в понедельник) президент Дональд Трамп встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры провели продуктивную встречу, обсудив план по ближневосточному урегулированию президента, а также важнейшие двусторонние и региональные вопросы", - отмечается в заявлении.

Ранее американский лидер заявил, что Белый дом обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени. Трамп при этом отметил, что Нетаньяху поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, поддержит его в будущем. Кроме того, по утверждению президента, план поддерживают "многие арабские страны".