СМИ: Трампу не удалось договориться с Израилем об отзыве военных самолетов

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону нарушение договоренностей о прекращении огня.

Трампу не удалось договориться с Израилем об отзыве ВВС с территории Ирана.

Как передает Report, об этом пишут израильские СМИ.

Отмечается, что был нанесен "небольшой удар по иранскому радару к северу от Тегерана".

Сообщается, что Израиль атаковал цель в ответ на удар Ирана после начала прекращения огня сегодня утром.

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону нарушение договоренностей о прекращении огня.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Трамп уговаривает своего израильского коллегу отозвать истребители, отправленные в ответ на последнюю атаку со стороны Ирана.

Отмечается, что Израиль намерен осуществить атаку, при этом израильские официальные лица отмечают, что вероятнее всего будет нанесен "символический" удар.