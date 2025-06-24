СМИ: Трампу не удалось договориться с Израилем об отзыве военных самолетов

Трампу не удалось договориться с Израилем об отзыве ВВС с территории Ирана.
Как передает Report, об этом пишут израильские СМИ.
Отмечается, что был нанесен "небольшой удар по иранскому радару к северу от Тегерана".
Сообщается, что Израиль атаковал цель в ответ на удар Ирана после начала прекращения огня сегодня утром.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону нарушение договоренностей о прекращении огня.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
Трамп уговаривает своего израильского коллегу отозвать истребители, отправленные в ответ на последнюю атаку со стороны Ирана.
Отмечается, что Израиль намерен осуществить атаку, при этом израильские официальные лица отмечают, что вероятнее всего будет нанесен "символический" удар.