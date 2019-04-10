Трамп и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп провел во вторник телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

"У президента Дональда Трампа состоялся продуктивный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Они обсудили роль Саудовской Аравии в обеспечении безопасности в регионе, сохранение максимального давления на Иран, а также важность соблюдения прав человека", - говорится в опубликованном пресс-релизе Белого дома.