CNN: Трамп и Макрон пригласят Россию на встречу G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает Report со ссылкой на CNN.

По словам неназванного источника, лидеры договорились пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в следующем году. Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос, чтобы обсудить с мировыми лидерами.

"Это Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился", — заявила репортер Кайли Атвуд.

Она добавила, что в следующем году саммит G7 пройдет США.

Ранее президент США заявил, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.