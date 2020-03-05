​Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии, а также ядерную деятельность Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Лидеры обсудили предстоящий саммит G7, усилия МАГАТЭ по мониторингу ядерной деятельности режима Ирана, а также наступления сирийского режима, которые приводят к гуманитарному кризису на северо-западе Сирии", - следует из распространенного сообщения.

Лидеры также договорились совместно работать для противодействия распространения коронавируса.