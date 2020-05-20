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Трамп и Макрон обсудили саммит G7

​Трамп и Макрон обсудили саммит G7

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном созыв в ближайшее время саммита "семерки" (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президенты обсудили прогресс в открытии США и Франции, как и других экономик в мире (снятие санитарных ограничений, введенных из-за пандемии – ред.). Президент США выразил желание созвать скоро саммит G7", - отмечается в тексте.

Трамп ранее заявил, что изучает возможность провести саммит G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде.

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