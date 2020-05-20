​Трамп и Макрон обсудили саммит G7

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном созыв в ближайшее время саммита "семерки" (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.
"Президенты обсудили прогресс в открытии США и Франции, как и других экономик в мире (снятие санитарных ограничений, введенных из-за пандемии – ред.). Президент США выразил желание созвать скоро саммит G7", - отмечается в тексте.
Трамп ранее заявил, что изучает возможность провести саммит G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде.