​Трамп и Макрон обсудили саммит G7

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп https://report.az/storage/news/3b217f2963885caa134d8a7abe35f1b7/4e0b0524-8915-4970-8dd5-27601781b65e_292.jpg

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном созыв в ближайшее время саммита "семерки" (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президенты обсудили прогресс в открытии США и Франции, как и других экономик в мире (снятие санитарных ограничений, введенных из-за пандемии – ред.). Президент США выразил желание созвать скоро саммит G7", - отмечается в тексте.

Трамп ранее заявил, что изучает возможность провести саммит G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде.