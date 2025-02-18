Трамп и Макрон обсудили предстоящие переговоры США и России

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили предстоящую встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили предстоящую встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Как передает Report , об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Политики в ходе телефонного разговора также обсудили ситуацию в Украине. Отмечается, что разговор Трампа и Макрона длился около 30 минут.

Напомним, что американская и российская делегации встретятся в Эр-Рияде 18 февраля и проведут переговоры, на которых планируется обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к обсуждению украинского урегулирования и встрече лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Вашингтон на переговорах в Саудовской Аравии будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, с российской стороны для проведения дискуссий в Эр-Рияд прибыли глава МИД Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков.