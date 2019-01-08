Трамп и Макрон обсудили планы вывода войск США из Сирии

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил планы вывода войск США из Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

"Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, подтвердив общую приверженность уничтожению террористической группировки "Исламское государство", а также планы по решительному, целенаправленному и скоординированному выводу войск США из Сирии", - говорится в заявлении Белого дома.

Согласно его информации, собеседники также подчеркнули, что "любое новое использование химического оружия в Сирии является недопустимым".

Макрон 23 декабря заявил, что сожалеет о принятом Трампом решении вывести американские войска из Сирии.