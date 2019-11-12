​Трамп и Макрон договорились продолжать координацию по Сирии

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в понедельник условились координироваться по Сирии, выразили обеспокоенность ядерной программой Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник Белый дом.

"Лидеры подтвердили приверженность продолжению координации по Сирии. Они также выразили обеспокоенность шагами Ирана по продвижению своей ядерной программы", - говорится в сообщении.

Трамп подчеркнул важность "равных возможностей" для компаний из США на французском рынке. Ранее администрация США резко критиковала намерение французских властей ввести налог на деятельность технологических компаний, который должен был прежде всего затронуть американские корпорации.

Также Трамп и Макрон "выразили ожидания относительно встреч с партнерами в Лондоне в декабре на встрече лидеров НАТО", уточнили в Белом доме. Сообщение не упоминает, обсуждались ли недавние резкие оценки Макрона относительно НАТО. Президент Франции в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера.