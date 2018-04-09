Трамп и Макрон договорились о координации в Совбезе ООН по Сирии

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп договорились координировать свои действия в СБ ООН в преддверии намеченного на понедельник обсуждения Сирии.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этомговорится в опубликованном в ночь на понедельник коммюнике Елисейского дворца.

"Они (Макрон и Трамп) решили координировать свои действия и инициативы в рамках Совета безопасности ООН, который должен собраться в понедельник 9 апреля в Нью-Йорке, чтобы осудить неуважение к резолюции 2401, а также повторное применение химического оружия", — говорится в коммюнике.

Отмечается, что ответственность по этому вопросу "должна быть четко установлена".

Макрон и Трамп договорились поддерживать тесный контакт и в ближайшие 48 часов поговорить снова.