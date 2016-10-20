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    Tрамп и Клинтон вновь не пожали друг другу руки в начале дебатов

    Трамп заявил, что в случае его прихода к власти Клинтон сидела бы в тюрьме

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперник от Демократической партии Хиллари Клинтон вновь не пожали друг другу руки в начале третьих и последних теледебатов.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    На вторых дебатах Клинтон и Трамп не обменялись рукопожатием в начале и попрощались за руку в конце. Предыдущие дебаты отличались большим накалом — в частности, Трамп заявил, что в случае его прихода к власти Клинтон сидела бы в тюрьме.

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