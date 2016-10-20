Tрамп и Клинтон вновь не пожали друг другу руки в начале дебатов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперник от Демократической партии Хиллари Клинтон вновь не пожали друг другу руки в начале третьих и последних теледебатов.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

На вторых дебатах Клинтон и Трамп не обменялись рукопожатием в начале и попрощались за руку в конце. Предыдущие дебаты отличались большим накалом — в частности, Трамп заявил, что в случае его прихода к власти Клинтон сидела бы в тюрьме.