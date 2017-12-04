Трамп и Ким Чен Ын попали в список финалистов на звание "Человека года"

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Журнал Time опубликовал шорт-лист финалистов на получение звания "Человек года" по версии издания.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, в него также вошел президент США Дональд Трамп.

Среди 10 кандидатов на звание "Человека года" фигурируют также северокорейский лидер Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Amazon Джефф Безос и спецпрокурор США по "российскому вмешательству" Роберт Мюллер.

Ранее Трамп заявил, что отказался вновь стать "Человеком года" по версии журнала Time. По его словам, ему звонили из журнала и предупредили об этом, однако руководство издания опровергло эту информацию.