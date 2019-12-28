Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение посетить парад Победы

Главы США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение Кремля посетить парад Победы в Москве 9 мая 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров после визита в Вашингтон рассказал, что Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года.

По его словам, Трамп не раз подчеркивал важность этой даты.

Российский президент Владимир Путин, комментируя возможность визита Трампа, подчеркнул, что приезд по случаю окончания войны для лидера страны, внесшей существенный вклад в борьбу с нацизмом, был бы правильным.