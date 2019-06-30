Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры США и КНДР

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о формировании двумя странами команд для возобновления переговоров между Соединёнными Штатами и КНДР. Об этом информирует CNN. "Мы договорились, что каждый из нас назначит команду. Эти команды постараются проработать некоторые детали", - заявил Трамп журналистам.

По словам Трампа, делегации начнут работать в течение ближайших двух-трёх недель. При этом он заявил, что не собирается "торопиться с заключением соглашения" между Вашингтоном и Пхеньяном.

"Скорость — это не цель. Никто не знает, как всё обернётся", — указал он.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что его встреча с Трампом сигнализирует о возможности будущих встреч "в любое время".