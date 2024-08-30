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Трамп и Харрис почти сравнялись по популярности в "колеблющихся" штатах

Трамп и Харрис почти сравнялись по популярности в "колеблющихся" штатах Показатели популярности экс-президента США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис почти во всех "колеблющихся" штатах почти сравнялись.
Другие страны
30 августа 2024 г. 00:41
Трамп и Харрис почти сравнялись по популярности в колеблющихся штатах

Показатели популярности экс-президента США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис почти во всех "колеблющихся" штатах почти сравнялись.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 26 по 28 августа Emerson College Polling по заказу The Hill.

"Харрис несколько опережает Трампа в Джорджии и Неваде: 49% избирателей в этих штатах проголосовали бы за вице-президента, в то время как 48% - за бывшего лидера США. В Мичигане Харрис опережает Трампа на два процентных пункта: там ее рейтинг одобрения составляет 50%," - сообщает издание.

Между тем, отмечается, что популярность Трампа немного выше в Аризоне, где его поддерживают 50% избирателей против 47%, выступающих за Харрис. В Северной Каролине и Висконсине Трамп опережает Харрис на один процентный пункт: там рейтинг его одобрения составляет 49%, а в Пенсильвании он у обоих кандидатов составляет 48%.

Выборы президента США намечены на 5 ноября.

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