Трамп и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ирак

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ираке и борьбу с терроризмом, а также подтвердили союзнические отношения своих стран

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам в пятницу источник в администрации турецкого лидера.

Два лидера провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последнее развитие ситуации в Сирии и Ираке, борьбу с терроризмом, подтвердили дух союзнических отношений между США и Турцией", — сказал источник.