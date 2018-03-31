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    Трамп и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ирак

    Два лидера провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последнее развитие ситуации в Сирии и Ираке

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ираке и борьбу с терроризмом, а также подтвердили союзнические отношения своих стран

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам в пятницу источник в администрации турецкого лидера.

    Два лидера провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последнее развитие ситуации в Сирии и Ираке, борьбу с терроризмом, подтвердили дух союзнических отношений между США и Турцией", — сказал источник.

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