​Трамп и Джонсон обсудили вопросы восстановления мировой экономики

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили по телефону вопросы восстановления мировой экономики после кризиса из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Премьер-министр рассказал, что чувствует себя лучше и выздоравливает. Президент Трамп и премьер-министр Джонсон подтвердили свое тесное сотрудничество в рамках G7 и G20, чтобы снова открыть глобальную экономику и обеспечить доступ к медицинской помощи и поставкам всем нуждающимся", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили двусторонние и глобальные вопросы, включая "общую приверженность достижению соглашения о свободной торговле между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством".