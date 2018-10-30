Трамп хочет "сразиться" с Клинтон на выборах в 2020 году

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп хотел бы "сразиться" с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2020 году.

Как передает Report, об этом он сам заявил в интервью телеканалу Fox News.

Отметим, что ранее Х.Клинтон в интервью информационному ресурсу Recode заявила, что не исключает возможности вновь баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году. По словам экс-госсекретаря, она "собирается сделать все, что в ее силах, чтобы в январе 2021 года в Белый дом пришел демократ".

"Мне она нравится. Мне нравятся все они (кандидаты от Демократической партии - ред.). Я не вижу никого, с кем бы я не хотел сразиться (на выборах - ред.)", - заявил американский президент.