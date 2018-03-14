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    Трамп хочет создать космические войска

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил о намерении создать космические войска в будущем.

    Как передает Report, такое заявление он сделал выступив перед морскими пехотинцами на военно-воздушной базе "Мирамар" в Калифорнии.

    "В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море. У нас даже могут появиться космические силы", - сказал Трамп.

    По его словам, сначала он к этому не относился так серьезно.

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