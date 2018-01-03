Трамп хочет прекратить финансовую помощь властям Палестины

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предлагает прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры о мире с израильтянами. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил во вторник в своем Twitter.

"Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и другим государствам. Например, мы предоставляем палестинцам в год сотни миллионов долларов, но это не ценят и даже не проявляют к нам уважение. Они даже не хотят вести переговоры о достижении мира с Израилем", - сказал он.

Трамп также отметил, что «США сняли с повестки дня Иерусалим, самую непростую часть переговоров, хотя Израилю следовало бы за это заплатить больше». Однако, по мнению американского президента, палестинцы теперь не хотят вести мирные переговоры, «так почему мы должны продолжать платить им столько денег?», - задался вопросом хозяин Белого дома.