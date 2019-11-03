​Трамп хочет, чтобы Зеленский приехал в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием бы принял президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и выразил надежду на его скорый визит в Соединенные Штаты, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Американский лидер рассказал об этом в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Нью-Йорк.

"Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом", - цитируют американского президента журналисты пресс-пула Белого дома, отмечая, что Трамп выразил уверенность, что Зеленский скоро приедет в США.