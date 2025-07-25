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Трамп: ХАМАС не хотел заключать соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Трамп: ХАМАС не хотел заключать соглашение о прекращении огня в секторе Газа Трамп: ХАМАС не хотел заключать соглашение о прекращении огня в секторе Газа
Другие страны
25 июля 2025 г. 17:30
Трамп: ХАМАС не хотел заключать соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Палестинская военизированная группировка ХАМАС не желает заключать соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме перед поездкой в Шотландию.

Трамп заявил, что, по его мнению, теперь лидеры группировки "подлежат преследованию".

Заявление сделано на следующий день после того, как его посланник по вопросам мира на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сообщил о решении Белого дома вернуть свою переговорную группу домой для консультаций. Уиткофф заявил о “нежелании ХАМАС идти на перемирие”.

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Версия на английском языке Hamas doesn’t want to make Gaza ceasefire deal, Trump says
Версия на азербайджанском языке Tramp: HƏMAS Qəzzada atəşkəs və girovlarla bağlı razılığa gəlmək istəmir

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