Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном при «подходящих» обстоятельствах.

Как передает Report, об этом сoобщает Bloomberg.

«Если бы это случилось при подходящих обстоятельствах, я был бы абсолютно готов, я бы счел это за честь. Если это, повторюсь, произойдет при подходящих обстоятельствах. Но я бы сделал это», — сказал он.

Трамп также отметил, что «многие политики никогда такого бы не сказали», и добавил, что у него и Ким Чен Ына есть «горячие новости».