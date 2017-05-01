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    Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

    Если бы это случилось при подходящих обстоятельствах, я был бы абсолютно готов - сказал он© Courtesy İmage

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном при «подходящих» обстоятельствах.

    Как передает Report, об этом сoобщает Bloomberg.

    «Если бы это случилось при подходящих обстоятельствах, я был бы абсолютно готов, я бы счел это за честь. Если это, повторюсь, произойдет при подходящих обстоятельствах. Но я бы сделал это», — сказал он.

    Трамп также отметил, что «многие политики никогда такого бы не сказали», и добавил, что у него и Ким Чен Ына есть «горячие новости».

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