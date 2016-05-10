Трамп готов сделать исключение для лондонского мэра-мусульманина

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Наиболее вероятный кандидат на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, ранее предлагавший запретить въезд в страну мусульманам, заявил, что готов сделать исключение для нового мэра Лондона Садика Хана, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Британец пакистанского происхождения Садик Хан ранее высказал опасения, что из-за своей религии не сможет посещать США, если на президентских выборах победит Трамп.

Запретить мусульманам въезд в США Трамп предложил после нападений в ноябре 2015 года в Париже, в результате которых погибли 130 человек.

Заявление вызвало резкую критику со стороны ряда иностранных лидеров, мусульманских общин и многих политиков как в США, так и за пределами страны.

Трамп, однако, не стал отрекаться от своих слов, заявив, что подобные меры необходимы для обеспечения национальной безопасности.

Лейборист Садик Хан, победивший 5 мая на выборах мэра британской столицы, стал первым мусульманином на посту главы европейской столицы.