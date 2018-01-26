Трамп готов признать гражданами США два миллиона мигрантов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/Президент США Дональд Трамп готов подписать стратегию, согласно которой 1,8 млн “мечтателей” — мигрантов, нелегально прибывших в США детьми — смогут получить американское гражданство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

Как передает Report, об этом сообщают иностранные СМИ.

Ожидается, что сенат США обсудит принятие плана в понедельник. Документ также предполагает, что конгресс выделит $25 млрд в “целевой фонд” для строительства стены на границе с Мексикой.

Также отмечается, что согласно новому плану, будет ограничена финансовая поддержка семей иммигрантов, кроме того, визовая лотерея для некоторых стран прекратится.