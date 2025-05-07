Трамп готов помочь Индии и Пакистану преодолеть виток напряженности

Президент США Дональд Трамп готов оказать содействие руководству Индии и Пакистана в преодолении двумя странами нынешнего витка напряженности, сопровождающегося применением военной силы.

Президент США Дональд Трамп готов оказать содействие руководству Индии и Пакистана в преодолении двумя странами нынешнего витка напряженности, сопровождающегося применением военной силы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами в Белом доме.

"Я хочу, чтобы они остановились. Будем надеяться, сейчас они смогут остановиться. Они действовали по принципу "око за око" и, будем надеяться, теперь смогут остановиться... И если я могу сделать что-то, чтобы помочь, то я буду там", - заявил Трамп, комментируя резкое обострение отношений между Нью-Дели и Исламабадом.

"Это ужасно. Я лажу с обеими [странами]. Я знаю обе [страны] очень хорошо, и я хочу, чтобы они это урегулировали", - добавил президент.

Отметим, что 6 мая Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана и региону Азад Кашмир якобы в ответ на теракт в районе Пахалгам 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Правительство Исламабада объявило, что в результате индийских атак были поражены 6 гражданских объектов и погибли 26 человек.