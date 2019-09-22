Трамп готов ознакомиться с планом Ирана по безопасности в Персидском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ознакомиться с планом по обеспечению безопасности в Персидском заливе, который хочет представить Иран, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я всегда открыт", - заявил Трамп журналистам в Техасе, отвечая на вопрос, готов ли он ознакомиться с планом. Слова президента приводит пресс-служба Белого дома.

При этом Трамп отметил, что никаких встреч с руководством Ирана у него на полях генассамблеи ООН не запланировано.

Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, заявил ранее президент Ирана Хасан Роухани.