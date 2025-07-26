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Трамп готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Трамп готов к переговорам с Ким Чен Ыном Президент США Дональд Трамп по-прежнему открыт для взаимодействия с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для достижения денуклеаризации КНДР.
Другие страны
26 июля 2025 г. 08:43
Трамп готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп по-прежнему открыт для взаимодействия с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для достижения денуклеаризации КНДР.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Белого дома агентству "Рёнхап".

"Президент сохраняет эти цели и остается открытым для взаимодействия с лидером Кимом для достижения полной денуклеаризации Северной Кореи", - заявил чиновник.

Он напомнил, что Трамп в свой первый президентский срок провел три встречи с Ким Чен Ыном, "которые стабилизировали ситуацию на Корейском полуострове и вылились в первое в истории соглашение о денуклеаризации на уровне лидеров двух стран".

"Рёнхап" отмечает, что чиновник ответил на вопросы агентства на следующий день после того, как его администрация США объявила о ряде мер "по пресечению незаконных схем получения доходов Пхеньяном", которые, как считается, нацелены на сбор средств для ядерной и ракетной программ КНДР.

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