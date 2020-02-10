​Трамп готов к переговорам о размере ядерного арсенала США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам о размере ядерного арсенала США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналисты президентского пула.

"Президент сказал, что открыт для переговоров относительно размеров ядерного арсенала США. Но он сказал, что до тех пор у него нет выбора, кроме как увеличивать его (арсенал)", - говорится в сообщении пула.

Кроме того, Трамп обвинил предыдущую администрацию Барака Обамы в том, что Россия получила разведывательные возможности, необходимые для создания своих систем доставки ядерного оружия, передал пул, не приводя подробностей.