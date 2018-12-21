Трамп готов к долгосрочной приостановке работы правительства США

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Дональд Трамп заявил, что администрация США готова к долгосрочной частичной приостановке работы правительства, которая может начаться 22 декабря, если Сенат не одобрит резолюцию о дальнейшем финансировании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сообщил в пятницу журналистам в Белом доме.

"Случится или не случится приостановка [работы правительства] - это полностью зависит от Демократической партии", - заявил он. "Возможно, что случится приостановка. Я бы сказал, что шанс этого очень велик", - подчеркнул хозяин Белого дома.

"Мы полностью готовы к очень долгой приостановке работы правительства", - добавил Трамп.