Трамп готов быстро вернуться в Вашингтон, если переговоры с Путиным окажутся безуспешными

Другие страны
15 августа 2025 г. 20:49
Президент США Дональд Трамп готов быстро вернуться в Вашингтон, если переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске окажутся безуспешными.

Как сообщает Report, об этом американский лидер заявил в интервью Fox News на борту своего самолета на пути в Анкоридж, где сегодня запланирован саммит.

В то же время Трамп уверен, что предстоящие переговоры пройдут "очень хорошо".

"Мы направляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске. И, думаю, это сработает очень хорошо", - заявил Трамп.

"Если нет, то я очень быстро направлюсь назад домой", - сказал хозяин Белого дома. Его попросили уточнить, означает ли это, что он не станет вести переговоры ради переговоров. "Да, я бы ушел", - ответил Трамп.

Версия на азербайджанском языке Tramp: Putinlə danışıqlar uğursuz keçsə, Vaşinqtona qayıdacağam
Версия на английском языке Trump ready to quickly return to Washington if talks with Putin fail

Последние новости

