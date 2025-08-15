Трамп готов быстро вернуться в Вашингтон, если переговоры с Путиным окажутся безуспешными

Президент США Дональд Трамп готов быстро вернуться в Вашингтон, если переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске окажутся безуспешными.

Как сообщает Report, об этом американский лидер заявил в интервью Fox News на борту своего самолета на пути в Анкоридж, где сегодня запланирован саммит.

В то же время Трамп уверен, что предстоящие переговоры пройдут "очень хорошо".

"Мы направляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске. И, думаю, это сработает очень хорошо", - заявил Трамп.

"Если нет, то я очень быстро направлюсь назад домой", - сказал хозяин Белого дома. Его попросили уточнить, означает ли это, что он не станет вести переговоры ради переговоров. "Да, я бы ушел", - ответил Трамп.