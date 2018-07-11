Трамп: Германия - заложница России

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выступил с критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода "Северный поток - 2", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Выступая перед журналистами до рабочего завтрака с генсеком НАТО в Брюсселе, он особенно резко критиковал Германию, назвав ее заложницей России.

"Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России," - заявил он. По его словам, США должны защищать Германию, а она в свою очередь "отдает миллиарды долларов" России

"Германия находится у них (России - ред.) в заложниках. Мы определенно должны обратить на это внимание", - отметил американский президент.

Он добавил, что реализация проекта "Северный поток - 2" неприемлема для США.