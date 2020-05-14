​Трамп: “ФРС должна ввести отрицательную ставку”

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, должна ввести отрицательную базовую процентную ставку, как во многих других государствах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его попросили прокомментировать слова председателя финансового регулятора Джерома Пауэлла, который сообщил, что ФРС даже не рассматривает этот вопрос. "Я твердо убежден, что нам необходима отрицательная ставка", - отметил Трамп. Он призвал "взглянуть на Германию, Китай и всех остальных", кто ввел отрицательные ставки, берет в долг и получает за счет этого доход. "Если они пользуются преимуществами отрицательных ставок, то и мы должны тоже… Безумие, но другие страны этим занимаются... У нас тоже есть возможности для этого. Я ждал этого всю жизнь", - подчеркнул президент.

При этом он назвал Пауэлла, которого ранее постоянно критиковал, "самым прогрессирующим игроком" (титул, используемый в Национальной баскетбольной ассоциации). "Не согласен с ним только в одном - отрицательных ставках", - заключил Трамп, добавив, что тот "отлично выполняет свою работу".