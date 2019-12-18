Трамп: Это не должно больше никогда повториться с другим президентом

"Верите ли вы, что меня сегодня подвергнут импичменту левые радикалы, ничего не делающие демократы?". Как сообщает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, сегодня нижняя палата Конгресса проголосует по двум статьям обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента.

"Я не сделал абсолютно ничего неправильного! Читайте стенограммы! Это не должно больше никогда повториться с другим президентом. Помолимся!" - отметил Трамп.

Ранее демократы юридического комитета Палаты представителей Конгресса США обвинили американского лидера Дональда Трампа во взяточничестве и мошенничестве с использованием телефона.