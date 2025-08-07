Трамп: Если Иран попытается восстановить ядерный потенциал, США вернутся

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут вновь нанести удар по Ирану, если Тегеран попытается восстановить ядерный потенциал.

Как передает Report , об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Ну, мы остановили войны на Ближнем Востоке, не дав Ирану получить ядерное оружие, - отметил Трамп. Они могут сказать, что начнут все сначала, но это будет для них очень опасным шагом, потому что мы вернемся".

"Как только они начнут, мы вернемся. И я думаю, они это понимают", - резюмировал президент США.

Напомним, что в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана (в Фордо, Натанзе и Исфахане). Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. По информации властей США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было.